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Хоккеисты «Динамо» устроили потасовку, Квартальнов кусал маркер. Лучшие фото дерби

Хоккеисты «Динамо» устроили потасовку, Квартальнов кусал маркер. Лучшие фото дерби
Хоккеисты «Динамо» устроили потасовку
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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало одноклубников из Минска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Динамо» (Минск) — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Благодаря победе подопечные Алексея Кудашова стали третьим клубом Континентальной хоккейной лиги после ярославского «Локомотива» и СКА, кто обеспечил участие в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.

Московское «Динамо» сыграло 53 матча и с 74 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. За 15 матчей до окончания регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые уже не опустятся ниже восьмого места на Западе.

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