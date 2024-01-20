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Квартальнов – о проблемах московского «Динамо» с составом: у каждого свой ад

Квартальнов – о проблемах московского «Динамо» с составом: у каждого свой ад
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении своих подопечных в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:4).

«Давайте так скажу – спецбригады. В большинстве мы вообще ничего не смогли сделать, а «Динамо» в таком уязвимом составе большинства смогло его реализовать, сделали этот гол. Мастера там сделали своё дело. Не могу сказать, что была игра, в которой нас возили, но мелочи – вбрасывания, большинство – меленькие вещи, которые всё сделали. Наше ужасающее большинство… Ребята должны решать.

Обращали ли внимание своей команды на заметно ослабленный состав соперника? Ребят, вы знаете вот такое вам расскажу: у каждого свой ад. Они в ослабленном, но я же не буду говорить, что мы в ослабленном. Я никогда не говорю. У нас тоже есть потери. И мы не смотрим на это. Что нам надо было сказать? Давайте их добьём?

Любой может проиграть любому. При чём тут – этого нет, того нет? У «Динамо» хватает таких мастеров, которые могут решить и без них. Для чего тогда эта команда? У нас даже близко такого нет, чтобы говорить об этом. Нам-то точно это не надо. Чтобы мы ещё и немного расслабились. Не то положение и не наш случай», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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