Кудашов: вчера тренировался совсем другой состав. Сегодня с утра всё в корне поменялось

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над минским «Динамо» (4:1), в котором отсутствовал ряд ключевых игроков бело-голубых.

«Сложной и интересной для нас получилась игра, потому что [были] изменения в составе, изменения в тройках. Самое главное, что поменялся функционал игроков. Кому-то пришлось взвалить на себя забивные позиции, получить больше игрового времени и всего прочего. Я считаю, что игроки справились. Была хорошая самоотдача. За короткое время, за несколько смен все перестроились и сыграли достаточно прилично.

С третьего раза подобрали новый вариант первой бригады большинства, насколько сложно работать в таких экстремальных условиях? Прошлые года нас закалили и научили многому, потому что мы работали в ковидные сезоны, и там было много всего — и ещё похлеще. А здесь проблема была единственной. Состав-то – это нормально, потому что все игроки тренируются с нами, кроме Зайцева и Паталахи.

У Зайцева сегодня был первый матч в КХЛ. Молодец, что не стушевался. Они сегодня вышли на тренировку молодёжки на Малой арене, а пришлось срочно [ехать] сюда. Сложность же заключалась в том, что вчера тренировался один состав, а с утра всё в корне поменялось. И времени не было. Если бы мы хотя бы провели тренировку… а тут пришлось с листа, поэтому и понадобилось какое-то время. Вчера тренировался совсем другой состав, вы даже не представляете, но он был практически боевой. Практически все вчера были, только Петухова не было. А сегодня он появился – такая вот неожиданность. А кто тренировался, тех не было», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.