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Из-за ситуации с вирусом московское «Динамо» сыграет с минским без ряда ключевых игроков

Сегодня, 20 января, в Москве состоится матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» примет одноклубников из Минска. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 13:00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2024, суббота. 13:00 МСК Динамо М Москва Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Сообщается, что московский клуб из-за ситуации с вирусом проведёт игру без ряда ключевых игроков: Седрика Пакетта, Эрика О'Делла, Артёма Ильенко.

Сегодня «Динамо» может выйти в плей-офф-2024, если наберёт очки в матче с минскими одноклубниками или «Витязь» проиграет «Ладе» любым способом.

Напомним, Кудашов после поражение от «Нефтехимика» (1:2) 18 января рассказал о проблемах со здоровьем у игроков бело-голубых.