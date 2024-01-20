Никита Гусев высказался об установлении им рекордов московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев прокомментировал установление сразу двух рекордов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:1), в котором ему удалось отметиться заброшенной шайбой и ассистентским хет-триком.

«Нормальное начало, просто не могли забить, хотя вроде и неплохо создавали моменты. Потом забили и старались играть правильно до самого конца. Каждая игра складывается по-разному. Надо находить пути к тому, чтобы отдавать и забивать. Уверенность в победе появилась только тогда, когда прозвучала сирена, и стало ясно, что мы выиграли.

Мои рекорды? Ещё раз повторю, что для меня самое важное – это в каждой игре помогать команде. За рекордами я не гонюсь. Конечно, это приятно. Но я думаю о командной победе.

Новые взаимодействия в первой бригаде из-за отсутствия основных игроков? И такое бывает, поэтому надо со всеми находить общий язык, в том числе и в большинстве, открываться друг под друга, и в конечном счёте мы всё равно реализовали большинство.

Римашевский – молодец, хорошо сегодня сыграл. Надо в каждой игре стараться так же стабильно играть», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, что в игре с минским «Динамо» Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим более 50 результативных передач в двух регулярных чемпионатах кряду, а также обновил рекорд клуба по очкам за один регулярный сезон.