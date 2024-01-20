«Ванкувер» продлил контракт с генеральным менеджером клуба Рутерфордом

Пресс-служба НХЛ объявила о том, что 74-летний канадский функционер Джим Рутерфорд продлил на три года контракт с клубом «Ванкувер Кэнакс», в котором он занимает пост генерального менеджера.

«Когда я впервые пришёл в клуб, одна из вещей, которую я сказал, заключалась в том, что у нас есть игроки, которые, вероятно, лучше, чем предполагают многие, и теперь это стало известно. У нас хорошая система, и перспективные хоккеисты ещё более результативны, чем когда-либо в своей карьере здесь, в «Ванкувере», и я очень горжусь этими ребятами», — заявил Рутерфорд.

Срок его текущего контракта истекал после этого сезона. Новый контракт рассчитан до сезона-2026/2027.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, один раз в качестве генерального менеджера «Каролины Харрикейнз» (2006) и два раза на аналогичном посту «Питтсбург Пингвинз» (2016, 2017), Рутерфорд является единственным президентом по хоккейным операциям «Кэнакс» с тех пор, как бывший капитан команды Тревор Линден покинул этот пост в 2018 году.