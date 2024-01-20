«Мы готовы ждать». Генменеджер «Ванкувера» — о ситуации с контрактом Петтерссона

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Рутерфорд прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом главной звезды клуба – 25-летнего шведского нападающего Элиаса Петтерссона.

«Мы готовы ждать. Я скажу очевидное, мы повторяем это снова и снова: мы действительно хотим, чтобы он остался. Он совершенно особенный игрок. Он очень важен для «Кэнакс» и города в целом», — приводит слова Рутерфорда Sportsnet.

Напомним, нынешний сезон — последний по трёхлетнему соглашению Петтерссона с «Ванкувером», согласно которому он заработает в общей сложности $ 22,05 млн ($ 7,35 млн).

В этом сезоне Петтерссон принял участие в 45 матчах за «Ванкувер», в которых отметился 59 (24+35) результативными действиями при показателе полезности «+19».