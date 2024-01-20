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Хет-трик О’Коннора и пять очков Маккиннона принесли «Колорадо» победу над «Филадельфией»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4, вследствие которой хозяева прервали свою пятиматчевую удачную серию.

В составе «Колорадо» хет-трик оформил Логан О’Коннор, по дублю на счету Микко Рантанена и Натана Маккиннона (2+3). У «Флайерз» отличились Джоэль Фараби, Трэвис Конечны, Тайсон Фёрстер и Кэм Аткинсон.

27-летний российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 34 броска из 38, одержав 25-ю победу в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо», набрав 63 очка в 47 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Филадельфия» (56) – четвёртая на Востоке. В следующем матче «Эвеланш» примут «Вашингтон Кэпиталз» (25 января), а «Флайерз» — «Оттаву Сенаторз» (21 января).