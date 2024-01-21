Сергей Брылин введён в Зал славы клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз»

Перед началом домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» бывший российский нападающий «Нью‑Джерси Дэвилз» Сергей Брылин был включён в Зал славы клуба. На льду «Пруденшиал-центра» состоялась торжественная церемония в честь известного в прошлом нападающего, а ныне члена тренерского штаба американского клуба.

13 января Брылину исполнилось 50 лет. В составе «Нью‑Джерси» россиянин трижды выиграл Кубок Стэнли: в 1995, 2000 и 2003 годах.

В НХЛ Брылин провёл 765 матчей, в которых набрал 308 очков (129 голов и 179 передач) при показателе полезности «+49». Игровую карьеру Брылин завершил в 2012 году, сыграв последний сезон в КХЛ за новокузнецкий «Металлург». Сейчас 50-летний специалист входит в тренерский штаб Линди Раффа.