В НХЛ уже было шесть русских тренеров. Брылин может войти в историю лиги

В НХЛ нечасто приглашают работать европейских тренеров, и россияне не исключение. Тем знаменательнее назначение Сергея Брылина на пост помощника Линди Раффа в «Нью-Джерси». Брылин предан «Дэвилз» на протяжении большей части карьеры, там он выигрывал три Кубка Стэнли в качестве игрока, там же он трудился последние 10 лет в тренерском штабе фарм-клуба. И вот спустя столько времени дождался повышения.

У Сергея Владимировича появился шанс войти в историю НХЛ как первый русский четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли. На данный момент конкуренцию ему может составить только трёхкратный Евгений Малкин. Кроме того, Брылин может стать третьим россиянином, становившимся чемпионом НХЛ как в качестве игрока, так и в качестве тренера. А пока – вспоминаем всех наших, тренировавших в НХЛ.

Владислав Третьяк («Чикаго»)

В НХЛ Третьяк так ни разу и не сыграл, но уже после завершения карьеры почти 15 лет сотрудничал с «Чикаго». Поначалу его приезд в «Блэкхоукс» воспринимался как пиар-ход клуба, потом стали говорить о том, что он ещё может поиграть (это было нереально – как игрок он был задрафтован «Монреалем»), но всё оказалось более чем серьёзно.

Он начал работать с Домиником Гашеком и Эдом Белфором, а последний впоследствии даже взял себе 20-й номер в честь своего наставника. «С Третьяком мы делали много упражнений. Впервые в карьере я делал упражнения по правильному выбору позиции. У нас был переводчик, но я понимал по языку тела, что от меня хочет Третьяк. Он надевал щитки и выходил на лёд вместе с нами. Однажды он встал в ворота на тренировке команды, и никто не смог ему забить, после этого Майк Кинэн захотел поставить его на игру. Но Третьяк отказался и сказал, что сейчас время Эдди. За это я ему тоже благодарен», — вспоминал Белфор, который под началом Третьяка выиграл «Колдер Трофи» и две «Везины». Позже входил в тренерский штаб сборной России на двух Олимпиадах и Кубке мира, с 2006 года является президентом ФХР.

Владислав Третьяк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зинэтула Билялетдинов («Виннипег», «Аризона»)

Билялетдинов всю карьеру провёл в московском «Динамо», а после её завершения сразу же вошёл в тренерский штаб команды. Но когда его должны были сделать главным тренером, отказался и отправился за океан. В «Виннипег» Билялетдинова пригласил генменеджер Майк Смит, который успешно налаживал связи с киевским «Соколом» и «Динамо».

Впервые Зинэтула Хайдярович приехал в Виннипег ещё в 1991 году, в качестве сопровождающего молодых динамовцев в тренинг-кэмпе. Тогда-то Смит и взял его на заметку. «О тренере можно судить по глазам игроков. Когда говорил тренер Билл, глаза игроков раскрывались шире, потому что ребята внимательно его слушали. В СССР тренерам было легко, ведь игроки должны были слушаться их беспрекословно. Когда эта система рухнула, пришлось учиться, как общаться с игроками, завоёвывать их доверие. Биллу игроки сразу же стали доверять», — вспоминал Смит.

Смита уволили в том же сезоне-1993/1994, когда приехал Билялетдинов, но сам тренер задержался на четыре года. Успел и старый «Виннипег» застать, и переезд в «Финикс», и в АХЛ поработать. Но результаты команды руководство не устраивали, и в 1997 году Билялетдинова уволили вместе со всем штабом. В 2001-м Зинэтулу Хайдяровича позвали в НХЛ ещё раз – тренером по развитию «Чикаго». Но главный тренер Алпо Сухонен не подпускал его к тренировкам команды, и в итоге Билялетдинов вернулся домой, где стал одним из самых титулованных тренеров КХЛ, выиграв три Кубка Гагарина, а также работал со сборной России, взяв в 2012 году золото чемпионата мира.

Василий Тихонов («Сан-Хосе»)

Сын великого Виктора Тихонова в НХЛ уехал из Финляндии, где тренировал «Эссят». Руководство «акул» тогда активно колесило по Европе в поисках новых талантов. Изначально «Сан-Хосе» нанял его весной 1993 года на должность консультанта – вести молодых европейских игроков перед драфтом, помогать россиянам и латвийцам осваиваться в системе клуба, но к началу сезона его уже сделали помощником главного тренера «Шаркс».

«Василий – кладезь хоккейных знаний, которые он собирал последние 20 лет из трёх источников. Первый – русские методы обучения хоккею. Второй – его семья. Третий – его собственная разнообразная тренерская карьера. Эти знания нам очень пригодятся, особенно теперь, когда в НХЛ приезжает всё больше игроков из других стран», — говорил главный тренер «Шаркс» Кевин Константин.

С Тихоновым изначально оговаривали, что при успешной работе в основе ему дадут возможность возглавить фарм-клуб. Так и случилось через два года – в 1995-м Тихонов стал первым европейским главным тренером в АХЛ.

Всего в Северной Америке Тихонов проработал пять лет, после чего вернулся в Европу. И, кстати, именно в Калифорнии сын Василия – Виктор Тихонов-младший – начал заниматься хоккеем.

Вячеслав Фетисов

Прославленный защитник был вынужден завершить игроцкую карьеру сразу после завоевания второго Кубка Стэнли с «Детройтом». Хотя он чувствовал в себе силы поиграть ещё пару лет, в «Детройте» ему предложили лишь менее значительную роль и около 30 матчей за сезон.Зато в «Нью-Джерси» предложили должность помощника тренера и контракт на три года.

«Дэвилз» появились на горизонте не просто так – там прекрасно знали Фетисова, ведь свой путь в НХЛ он начинал именно в Нью-Джерси. Да и президент Лу Ламорелло никуда не делся. Любопытно, что именно в тот год, когда защитника обменяли в «Детройт», «Нью-Джерси» обыграли «красные крылья» в финале Кубка Стэнли.

Наверстать упущенное и стать чемпионом с «Нью-Джерси» Фетисов смог на второй год тренерской работы. Также он стал первым россиянином, выигравшим трофей и в качестве тренера, и в качестве игрока.

Осенью 2001 года Фетисова ввели в Зал хоккейной славы, а в феврале 2002-го он уже руководил сборной России на Олимпиаде, где наши хоккеисты завоевали бронзовые медали. На этом его тренерская карьера завершилась. Хотя Лу Ламорелло был уверен, что однажды Фетисов возглавит клуб НХЛ, да и сам защитник не отметал такую возможность, но на Солт-Лейк-Сити тренерская карьера Вячеслава Александровича завершилась. Эх, жаль, что Фетисова-тренера мы увидели лишь мельком и можем лишь гадать, чего бы ещё он мог добиться на этом поприще, но прославленный защитник после Олимпиады стал руководить министерством спорта.

Вячеслав Фетисов Фото: Getty Images

Сергей Гончар

Лучший российский бомбардир среди защитников в истории НХЛ в качестве игрока выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» в 2009 году и туда же спустя шесть лет поехал заканчивать карьеру в 2015 году. Но просмотр в команду не прошёл, зато ему предложили должность тренера.

Изначально Гончар был тренером по развитию защитников, работал с игроками обороны индивидуально. Это быстро принесло плоды – можно вспомнить восхождение Дюмулина, прогресс Мяятта, рестарт практически сбитого лётчика Шульца. В 2016 году «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли и повторил успех в следующем году. Причём сделал это без основного защитника Летанга. И если имени Гончара на плашке 2016 года на Кубке Стэнли нет, то в 2017 году его заслуги не смогли обойти стороной – его имя выгравировано на трофее в списке чемпионов 2017 года, а сам Гончар стал полноценным членом тренерского штаба основной команды и проработал в этой должности ещё три года. В прошедшем сезоне он работал в штабе Алексея Жамнова на Олимпиаде, а также консультировал родной «Трактор».

Сергей Гончар Фото: Getty Images

Евгений Набоков

Набоков – настоящая легенда «Сан-Хосе». Он провёл за «акул» 10 сезонов, стал первым (и на данный момент единственным) игроком в истории клуба, выигравшим «Колдер Трофи», является рекордсменом клуба по количеству матчей, победам и «сухарям». Свой последний сезон Евгений проводил в «Тампе», но когда стало ясно, что это всё, «Сан-Хосе» специально выменял его, чтобы проводить со всеми почестями.

Но проводили его только в качестве игрока, а вообще-то Набоков остался в клубе – работал скаутом, тренером по развитию вратарей, а в 2019 году его включили в тренерский штаб «Шаркс». Нынешний сезон станет для него уже четвёртым в НХЛ в этой роли.