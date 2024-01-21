«Вашингтон» всухую уступил «Сент-Луису», Овечкин сыграл 21 минуту

В ночь с 20 на 21 января мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:0.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 21 минуту 45 секунд. Его соотечественник нападающий «Блюз» Павел Бучневич записал на свой счёт результативный пас.