«Вашингтон» всухую уступил «Сент-Луису», Овечкин сыграл 21 минуту
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В ночь с 20 на 21 января мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:0.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 21 минуту 45 секунд. Его соотечественник нападающий «Блюз» Павел Бучневич записал на свой счёт результативный пас.
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