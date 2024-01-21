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«Вашингтон» всухую уступил «Сент-Луису», Овечкин сыграл 21 минуту

«Вашингтон» всухую уступил «Сент-Луису», Овечкин сыграл 21 минуту
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В ночь с 20 на 21 января мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:0.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 21 минуту 45 секунд. Его соотечественник нападающий «Блюз» Павел Бучневич записал на свой счёт результативный пас.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Парэйко (Томас) – 02:37 (sh)     2:0 Шенн (Фолк, Бучневич) – 27:44     3:0 Нейборс (Томас, Кайру) – 55:51 (pp)    
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