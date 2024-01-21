Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Дорофеева и пасы Барбашёва помогли «Вегасу» одержать волевую победу над «Питтсбургом»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Питтсбургом». Волевую победу в матче одержали «Голден Найтс» со счётом 3:2.

После двух периодов «Питтсбург» вёл со счётом 2:0 — отличились Райан Грейвз и Джейк Гюнцель. Результативной передачей отметился нападающий Евгений Малкин. «Вегасу» удалось перевернуть ход матча в третьем периоде и забить три гола подряд. Счёт сравнял нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев, двумя результативными передачами отметился россиянин Иван Барбашёв.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче в Калгари местные «Флэймз» принимали на своей площадке «Эдмонтон». Победу в дерби одержали «Ойлерз» со счётом 3:1.

«Эдмонтон» одержал 13-ю победу подряд и продолжил улучшать клубный рекорд по этому показателю.

В Сан-Хосе местные «Шаркс» на своей площадке одержали победу над принципиальным соперником «Анахаймом» со счётом 5:3.