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Гол Дорофеева и пасы Барбашёва помогли «Вегасу» одержать волевую победу над «Питтсбургом»

Гол Дорофеева и пасы Барбашёва помогли «Вегасу» одержать волевую победу над «Питтсбургом»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Питтсбургом». Волевую победу в матче одержали «Голден Найтс» со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Грейвз (Карлссон, Малкин) – 29:02     0:2 Гюнцель (Кросби, Петтерссон) – 34:01     1:2 Маршессо (Барбашёв, Мартинес) – 45:18     2:2 Дорофеев (Стивенсон, Стоун) – 46:52     3:2 Бриссон (Барбашёв, Пьетранджело) – 49:40    

После двух периодов «Питтсбург» вёл со счётом 2:0 — отличились Райан Грейвз и Джейк Гюнцель. Результативной передачей отметился нападающий Евгений Малкин. «Вегасу» удалось перевернуть ход матча в третьем периоде и забить три гола подряд. Счёт сравнял нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев, двумя результативными передачами отметился россиянин Иван Барбашёв.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче в Калгари местные «Флэймз» принимали на своей площадке «Эдмонтон». Победу в дерби одержали «Ойлерз» со счётом 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Маклауд (Фёгеле, Деарне) – 15:03     1:1 Уигар (Коулман) – 21:58     1:2 Ганье (Сеси, Холлоуэй) – 41:39     1:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 59:25    

«Эдмонтон» одержал 13-ю победу подряд и продолжил улучшать клубный рекорд по этому показателю.

В Сан-Хосе местные «Шаркс» на своей площадке одержали победу над принципиальным соперником «Анахаймом» со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Власик (Кутюр) – 35:06     1:1 ЛаКомбе (Хенрик) – 35:21     2:1 Берроуз (Гертл) – 37:33     3:1 Зеттерлунд (Карпентер) – 39:32     3:2 Хенрик (Терри, Карлссон) – 39:56     4:2 Рутта (Зеттерлунд, Хоффман) – 52:15     4:3 Мактавиш (Терри) – 55:11 (pp)     5:3 Гертл (Штурм) – 59:54    
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