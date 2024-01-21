Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков стал первым хоккеистом с 1000 матчей в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» воспитанник «Металлурга» Евгений Бирюков стал первым хоккеистом, который провёл 1000 матчей в чемпионате КХЛ.

37-летний Бирюков попал в заявку на матч с «Амуром», который стал для него 1000-м в Континентальной хоккейной лиге.

Бирюков начал своё выступление в КХЛ в сезоне-2008/2009 за магнитогорский «Металлург», за который играл до 2020 года. Затем игрок обороны перешёл в уфимский «Салават Юлаев».

Бирюков является победителем юниорского чемпионата мира (2004), серебряным призёром молодёжного чемпионата мира (2006), чемпионом мира (2012), серебряным призёром чемпионата мира (2015), трёхкратным чемпионом России (2007, 2014, 2016) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).