«Это честь для меня». Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков — о 1000 матчах в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков поделился эмоциями от предстоящего 1000-го матча в КХЛ. 37-летний игрок обороны попал в заявку на матч с «Амуром».

«Если честно, я этому очень рад, ведь не каждый день ты проводишь свой тысячный матч. Не скрою, для меня это ответственно и приятно! Для меня честь — сыграть 1000 матчей в КХЛ.

Я себя и никого не обманываю, говорю честно: эмоции и силы есть, ведь, если бы их не было, я бы, наверное, уже закончил карьеру. Я считаю, что самое важное для хоккеиста — чтобы было желание. Понятно, что очень важную роль играет здоровье. Но в первую очередь всё же желание играть дальше», — цитирует Бирюкова пресс-служба КХЛ.

Матч с «Амуром» пройдёт сегодня, 21 января, и начнётся в 14:30 мск. Перед матчем состоится торжественная церемония, посвящённая 1000-му матчу Бирюкова в КХЛ.