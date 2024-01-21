Больше новых героев. Пять игроков КХЛ, которые снесут клубные рекорды до конца регулярки

Когда с прошлого сезона в КХЛ начали проводить по 68 матчей в регулярном чемпионате, это сразу открыло простор для новых результативных и голевых свершений. Так, в шести клубах в прошлом сезоне пали результативные рекорды в контексте одного регулярного чемпионата: в «Автомобилисте» Брукс Мэйсек побил рекорд по голам, в «Куньлуне» Брэндон Ип по голам и очкам, в «Локомотиве» Максим Шалунов по голам, в СКА Дмитрий Яшкин по голам, в «Сибири» Тейлор Бек по очкам, а Александр Шаров – по голам. Количество падших рекордов воодушевляет, не правда ли?

В этом сезоне уже было переписано несколько рекордов. Николай Голдобин ещё до наступления нового календарного года управился с рекордами по голам и очкам в «Спартаке». Рид Буше же решил отложить свершения на этот год, побив в январе рекорды по голам и очкам в «Авангарде». А Никита Гусев вчера побил рекорд по очкам, принадлежавший Вадиму Шипачёву, в московском «Динамо».

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Но троица лучших бомбардиров этого сезона — не все, кто могут вписать своё имя в историю клубов КХЛ до конца регулярки. На подходе ещё несколько рекордсменов, которые с большой долей вероятности побьют клубные рекорды по результативности.

«Лада»

Никита Филатов – 40 (19+21) очков / Остап Сафин – 33 (12+21) очка

Никита Филатов – 19 голов / Трой Джозефс – 17 голов

В Тольятти в этом году могут пасть сразу два рекорда, и это вполне коррелируется с игрой, которую показывает «Лада» в этом сезоне. В межсезонье тольяттинцы задумали интересный трюк, цель которого заключалась в том, чтобы Остап Сафин получил российское гражданство и не считался легионером. Руководство «Лады» справилось, а мы ведь теперь знаем, что эта задача не самая простая. И тогда это вызвало вопрос, а стоит ли игра свеч? Но оказалось, что стоит. Сейчас Сафин набрал 33 очка, и до падения рекорда Никиты Филатова ему осталось набрать восемь очков за 13 игр. Думается, что партнёры ему в этом помогут.

Остап Сафин Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Но Филатова могут скинуть и со второго олимпа – снайперского. Трою Джозефсу необходимо за оставшиеся матчи забросить лишь три шайбы, чтобы стать новым рекордсменом «Лады» по голам. Со стороны задача для Джозефса кажется ещё легче, чем для Сафина, но канадский нападающий пропускает периодически игры своей команды, что усложняет задачу.

«Салават Юлаев»

Патрик Торесен – 29 голов / Александр Хмелевски – 22 гола

Рекорд Патрика Торесена, поставленный в победный для Уфы сезон, оказывается крепким, как камень, уже на протяжении больше десятка лет. На расстоянии вытянутой руки к нему приближались Хартикайнен и Сошников, но даже повторить его им не удалось. А вот Александр Хмелевски с каждой заброшенной шайбой приближает себя к нему. Да, восемь шайб в 16 оставшихся играх забросить отнюдь не просто, но нападающий должен постараться, в том числе и для себя: данный рекорд позволит ему и его агенту продвинуть как можно больше условий при подписании нового контракта с «Салаватом», если таковой ещё будет. Но тут рассудит время.

«Северсталь»

Вадим Шипачёв – 59 (22+37) очков / Кирилл Пилипенко – 49 (26+23) очков

Один рекорд Кирилл Пилипенко в этом сезоне уже побил – снайперский, который тоже принадлежал Шипачёву. Но вряд ли Пилипенко на этом остановится. При той игре, которую показывает «Северсталь» в январе, и, в частности, Кирилл, набрать 11 очков за 16 матчей не представляется нерешаемой задачей. А по окончании сезона «Северсталь» выслушает, скорее всего, тонну предложений по Пилипенко, но хочется ещё понаблюдать за игрой нападающего под началом Андрея Козырева, потому что, кажется, он нашёл свою команду и тренера.

Кирилл Пилипенко Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Трактор»

Томаш Гика – 49 (14+35) очков / Максим Шабанов – 44 (21+23) очка

Лукаш Седлак – 23 гола / Максим Шабанов – 21 гол

Нападающий «Трактора» сейчас стоит на пороге двух больших рекордов. И, в отличие от некоторых хоккеистов, речь о которых шла выше, здесь есть абсолютная уверенность, что рекорды падут. Шабанов, открывший в прошлом сезоне с ноги дверь в КХЛ, ещё в том году являл собой одно из немногих светлых пятен в стане челябинцев. Но в этом году он стал главным лидером в команде, которая претендует на высокие позиции. И это при наличии в команде Бурдасова, Ткачёва, Кравцова и Сошникова. Если такой игрок впишет своё имя в историю «Трактора», это будет самое настоящее проявление справедливости.