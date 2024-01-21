«Легенда лиги». Алексей Морозов поздравил Бирюкова с 1000-м матчем в КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил защитника «Салавата Юлаева» Евгения Бирюкова с 1000-м матчем в КХЛ. 37-летний игрок обороны первым в истории лиги добился такого достижения.

«Тысяча матчей в лиге — выдающееся достижение, которого добился Евгений Бирюков. За каждым матчем из этой тысячи стоят каждодневный труд, упорная работа и профессиональное отношение к хоккею, которые он уже передаёт молодым хоккеистам. Поздравляю Евгения с этим рекордом! Он сделал это первым и навсегда вошёл в историю КХЛ. Вернее — он и есть история КХЛ и одна из легенд лиги. Пусть хоккейный путь продолжается дальше с таким же успехом и, конечно, без травм!» — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Бирюков начал своё выступление в КХЛ в сезоне-2008/2009 за магнитогорский «Металлург», за который играл до 2020 года. Затем игрок обороны перешёл в уфимский «Салават Юлаев». За карьеру в КХЛ Бирюков набрал 148 очков — забросил 24 шайбы и отдал 124 результативные передачи с показателем полезности « +116».