Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Ливо в овертайме принёс победу «Салавату» над «Амуром» в 1000-й игре для Бирюкова

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Счёт в матче был открыт на шестой минуте встречи – в большинстве отличился нападающий «Амура» Станислав Бочаров, ранее выступавший в составе уфимского клуба. В середине встречи канадский защитник «Салавата» Николя Мелош восстановил паритет, также забросив в большинстве. На старте заключительной двадцатиминутки Бочаров оформил дубль, вновь выведя свою команду вперёд в счёте. Однако к середине периода Александр Шаров реализовал очередное большинство уфимцев, сравняв счёт в матче.

В овертайме хозяева, сняв вратаря, при численном преимуществе одержали победу благодаря заброшенной шайбе Джоша Ливо.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что эта игра стала 1000-й для 37-летнего российского защитника «Салавата Юлаева» Евгения Бирюкова.