«Военная хитрость». Фёдоров объяснил, почему ЦСКА второй матч подряд играет в три звена

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ от нижегородского «Торпедо» (2:3 ОТ) ответил на вопрос о том, почему армейцы второй матч подряд играют в три звена, при заявленных четырёх.

«Военная хитрость. Три звена – это хорошая составляющая. Это определенный опыт для нашей команды и хороший ритм для участвующих игроков. Это одна их тех составляющих, которые мы хотим «обкатать» и опробовать. Это не что-то из ряда вон выходящее. Думаю, эта практика продолжится.

Замена Колби Уильямса на Владислава Провольнева? У Колби небольшая травма. Поэтому решили чуть-чуть его полечить. Ничего серьезного, но тем не менее.

Почему не играет Антон Слепышев? Он тренируется и готовится к следующей игре. На данный момент мы взвесили все «за» и «против», но не сложилось. Рассчитываем на него в следующих матчах и держим в рабочем режиме», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте клуба.