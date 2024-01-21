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«Данила молодец». Разин – о драке Юрова в матче с «Северсталью» после атаки на Михайлиса

«Данила молодец». Разин – о драке Юрова в матче с «Северсталью» после атаки на Михайлиса
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после победы над череповецкой «Северсталью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ высказался об эпизоде со столкновением нападающего Никиты Михайлиса с игроком гостей, в результате которого 20-летний Данила Юров вступился за своего партнёра и получил 17 минут штрафа.

«Потребуется ли дополнительное обследование Михайлису? Нет нет, доктор сказал, что сотрясения нет. Зашили, всё нормально.

Как оценю поступок Юрова? Я считаю, что в хоккее так заведено – если грязный поступок из команды соперника есть, то любой хоккеист должен наказывать. Это нормальное явление. Данила молодец», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга» на официальном сайте клуба.

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