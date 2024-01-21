Бирюков – о 1000-м матче в КХЛ: не скрою ждал его, было волнение, но здорово, что выиграли

37-летний российский защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков высказался о достижении отметки в 1000 матчей в КХЛ в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (3:2 ОТ).

«Всё здорово сложилось сегодня. Столько эмоций, такой волнительный день для меня и моей семьи. Не скрою, ждал его, было волнение перед матчем, но здорово, что ребята помогли и выиграли.

Помню ли свой первый матч? Вроде да, припоминаю (смеётся).

Поздравления от партнёров? Безусловно, очень приятно. Со многими ребятами, кто играет за океаном, давно не виделись. Для меня было очень душевно, чуть слезу не пустил. Евгений Тимкин, говорят, вообще расплакался (смеётся).

Следующий рубеж? Да, мне тоже золотую клюшку подарили, как у Мозякина. Никаких рубежей не ставлю перед собой, иду вперёд», — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, что за 1000 матчей в КХЛ Бирюков отметился 148 (24+124) результативными действиями при показателе полезности «+116». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.