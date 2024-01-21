«Калгари» предоставил бессрочный отпуск Диллану Дюбе из-за проблем с психическим здоровьем

25-летний канадский нападающий «Калгари Флэймз» Диллан Дюбе получил бессрочный отпуск от клуба из-за проблем с ментальным здоровьем. Об этом сообщается в заявлении клуба в социальной сети «Х».

«Диллану Дюбе был предоставлен бессрочный отпуск пока он занимается вопросом своего ментального здоровья. Он находится под присмотром медицинских работников. Мы настоятельно просим соблюдать конфиденциальность в вопросе его здоровья в течение этого периода», — гласит заявление команды.

Напомним, в нынешнем сезоне Дюбе принял участие в 43 матчах за «Калгари», в которых отметился семью (3+4) результативными действиями при показателе полезности «-13». Его трёхлетний контракт с клубом на общую сумму в $ 6,9 млн ($ 2,3 млн в год) истекает по окончании нынешнего сезона.