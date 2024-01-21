«Билялов уже кричал на скамейку: «Помогите». Шипачёв – о победе над «Спартаком»

36-летний российский нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачёв высказался о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ над московским «Спартаком» (4:3 Б), в котором ему удалось отметиться реализованным победным буллитом.

«Решили на финальном броске всё взять в свои руки? Да, Тимур (Билялов. – Прим. «Чемпионата») уже кричал на скамейку: «Помогите». По-моему, к тому моменту все пробили, только Юрий Иванович Бабенко оставался (смеётся). Пришлось мне выходить.

Правда, что не люблю буллиты? Вообще их не бью. В игре могу исполнить, но не тренирую даже.

Одна из самых зрелищных игр в сезоне? Думаю, она понравилась болельщикам, кроме нашей первой смены. Здорово играли, команда выкладывалась, выстояли в меньшинстве «3 на 4». Тимур – отдельный молодец», — приводит слова Шипачёва пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Шипачёв принял участие в 49 матчах за «Ак Барс», в которых отметился 40 (13+27) результативными действиями при показателе полезности «-1».