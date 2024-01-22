Голкипер Илья Сорокин допустил грубую ошибку в матче «Айлендерс» с «Далласом»
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Сейчас идёт матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Даллас Старз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По ходу третьего периода счёт на табло 2:2.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин допустил очень серьёзную ошибку. После броска Нильса Лундквиста, защитника «Далласа», 28-летний вратарь не сумел надёжно зафиксировать шайбу и она влетела в сетку ворот.
В нынешнем сезоне Сорокин сыграл 32 матча и пропустил 104 шайбы. Также голкипер отдал две голевые передачи.
После 45 матчей «Айлендерс» занимают 11-е место в Восточной конференции с 49 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набравший 65 очков в 45 играх.
Следующий матч «Айлендерс» проведут с «Вегас Голден Найтс».
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Романов (Барзал, Добсон) – 02:52 1:1 Робертсон (Павелски, Факса) – 31:35 1:2 Лундквист (Стил, Павелски) – 35:08 2:2 Фэшинг (Добсон, Нельсон) – 45:23 3:2 Хорват (Барзал) – 60:41
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