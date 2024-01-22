Голкипер Илья Сорокин допустил грубую ошибку в матче «Айлендерс» с «Далласом»

Сейчас идёт матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Даллас Старз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По ходу третьего периода счёт на табло 2:2.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин допустил очень серьёзную ошибку. После броска Нильса Лундквиста, защитника «Далласа», 28-летний вратарь не сумел надёжно зафиксировать шайбу и она влетела в сетку ворот.

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В нынешнем сезоне Сорокин сыграл 32 матча и пропустил 104 шайбы. Также голкипер отдал две голевые передачи.

После 45 матчей «Айлендерс» занимают 11-е место в Восточной конференции с 49 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набравший 65 очков в 45 играх.

Следующий матч «Айлендерс» проведут с «Вегас Голден Найтс».