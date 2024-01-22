Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Илья Сорокин допустил грубую ошибку в матче «Айлендерс» с «Далласом»

Голкипер Илья Сорокин допустил грубую ошибку в матче «Айлендерс» с «Далласом»
Комментарии

Сейчас идёт матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Даллас Старз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По ходу третьего периода счёт на табло 2:2.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин допустил очень серьёзную ошибку. После броска Нильса Лундквиста, защитника «Далласа», 28-летний вратарь не сумел надёжно зафиксировать шайбу и она влетела в сетку ворот.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне Сорокин сыграл 32 матча и пропустил 104 шайбы. Также голкипер отдал две голевые передачи.

После 45 матчей «Айлендерс» занимают 11-е место в Восточной конференции с 49 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набравший 65 очков в 45 играх.

Следующий матч «Айлендерс» проведут с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Романов (Барзал, Добсон) – 02:52     1:1 Робертсон (Павелски, Факса) – 31:35     1:2 Лундквист (Стил, Павелски) – 35:08     2:2 Фэшинг (Добсон, Нельсон) – 45:23     3:2 Хорват (Барзал) – 60:41    
Материалы по теме
Видео
Сорокин пропустил от «Виннипега» из-за вылетевшего лезвия конька после попадания шайбы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android