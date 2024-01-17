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Сорокин пропустил от «Виннипега» из-за вылетевшего лезвия конька после попадания шайбы

Сорокин пропустил от «Виннипега» из-за вылетевшего лезвия конька после попадания шайбы
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В ночь с 16 на 17 января мск на льду «Канада Лайф-центр» в Виннипеге прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Виннипег Джетс» со счётом 4:2 обыграли «Нью-Йорк Айлендерс».

Вторую шайбу в матче российский голкипер «островитян» Илья Сорокин пропустил из-за вылетевшего лезвия конька после попадания шайбы при игре в меньшинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте «Виннипег Джетс».

Всего в матче Илья Сорокин отразил 40 бросков по своим воротам из 43, закончив встречу с показателем надёжности 93,02%.

«Джетс» благодаря этой победе вышли на первую строчку турнирной таблицы Западной конференции с лучшими показателями во всей НХЛ. «Айлендерс» потерпели третье поражение подряд.

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