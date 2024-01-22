Макс Доми выразил поддержку Илье Самсонову, проводящему непростой сезон

Нападающий «Торонто» Макс Доми высказался в поддержку вратаря Ильи Самсонова, который переживает непростой сезон. Россиянин одержал первую победу с 9 декабря в матче с «Сиэтлом» (2:1).

«Сэмми выиграл для нас сегодняшнюю игру. Спорт – это весело, но это не всегда так просто, как люди думают. Это гораздо больше, чем просто приходить на площадку и играть в течение 60 минут. Этому ты посвящаешь 24 часа в сутки, семь дней в неделю, это полный сезон из 82 игр, в котором твоя семья участвует в твоих делах. Это тяжело.

Будут дни, когда будет весело и легко, а потом будут дни, когда будет тяжело. А когда будет тяжело и всё пойдёт не по-твоему, тогда ты полагаешься на своих товарищей по команде. К его чести, на тренировках он делает невероятные вещи, о которых вы, ребята, никогда не узнаете и не увидите. Он работает до упора и является отличным товарищем по команде. Он очень позитивный, и именно за это всё он и получил вознаграждение», — цитирует Доми Sportsnet.