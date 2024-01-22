Дементьев ответил на вопрос о главном критерии, по которому можно судить о величии игрока

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев выразил мнение о том, какие качества хоккеиста могут говорить о его величии.

«Какой главный критерий, по которому можно судить о величии хоккеиста? Скажу так. Есть огромное количество игроков, которые сделали хоккей лучше, которые являлись и являются знаковыми данного вида спорта, но, к сожалению, не подняли Кубок Стэнли или Кубок Гагарина над головой, не получили олимпийскую медаль. В этом плане для меня радостная весть, что «Сан-Хосе» поднимет свитер и увековечит номер Джо Торнтона (бывший канадский нападающий — шестой по количеству матчей в истории НХЛ и 15-й по количеству очков с учётом плей-офф. Торнтон, однако, ни разу не выиграл Кубок Стэнли. — Прим. «Чемпионата»).

Кубки выигрывает не один игрок, а весь коллектив. В этом прелесть данного вида спорта.

А есть ситуации, при которых люди случайно попадают в команду, играют один матч и являются номинальными обладателями Кубка Стэнли. Что лучше: когда человек проводит свою шикарную карьеру, но, к сожалению, не был в команде, которая выигрывала Кубок Стэнли, или случайно получить перстень за победу и не особо хотеть об этом рассказывать? Пусть читатель выберет, за что он голосует», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.