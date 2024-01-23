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Известный агент ответил, сможет ли Шестёркин стать лучшим российским вратарём в истории

Известный агент ответил, сможет ли Шестёркин стать лучшим российским вратарём в истории
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев порассуждал о том, сможет ли 28-летний вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стать лучшим российским представителем этого амплуа в истории.

«Сможет ли Шестёркин стать лучшим российским вратарём в истории? Тонкость и коварство этого вопроса заключается в тех поколениях, которые играют в настоящий момент. Хоккей очень сильно развивается и меняется по отношению к тому, что было. Скорости, обмундирование, размер площадки, правила игры… Сравнивать текущий момент и то, что было когда-то, на мой взгляд, неверно.

Другое дело, что Игорь Шестёркин будет в топе лучших вратарей — не только российских, но и мировых за всю историю этого вида спорта, — я совершенно точно в этом уверен. У меня нет сомнений», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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