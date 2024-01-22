«Не хватает пельменей». Роман Любимов рассказал о сложностях жизни во Франции

32-летний российский нападающий «Гренобля» Роман Любимов рассказал, какие факторы жизни во Франции вызывают у него некоторые трудности.

«Самое сложное то, что я здесь без семьи. Они пока в Москве, очень долгий процесс при оформлении документов для визы. С женой, детьми, родителями часто созваниваемся. Хорошо, что после новогодних праздников Никита Пивцакин прилетел сюда, стало полегче. Начали даже в раздевалке свою музыку включать. У нас ребята много хороших французских песен включают, но надо текст понимать, чтобы было интересно.

Ещё во Франции мне не хватает пельменей, очень хочу их поесть. Раньше в Гренобле был русский ресторан «Калинка», но год назад он закрылся. В магазинах искал пельмени и не нашёл. Бывает, я сам готовлю. Мне жена рецепты присылает, покупаю необходимые продукты и готовлю.

Чередую, в общем, в рестораны тоже хожу. Когда выездные игры, у нас есть командные обеды или ужины. Когда домашняя серия — всё сами», — приводит слова Любимова Legalbet.

Отметим, что в нынешнем сезоне Любимов принял участие в 16 матчах за «Гренобль» в чемпионате Франции, в которых отметился 12 (5+7) результативными действиями при показателе полезности «+6». Ранее в КХЛ он выступал за такие команды, как ЦСКА, «Металлург», «Спартак», «Ак Барс» и «Амур».