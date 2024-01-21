Ковальчук: уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук, считает, что 38-летнему российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину удастся покорить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Мы все очень переживаем и надеемся. Самое главное ему расслабиться и заниматься любимым делом. Вокруг много шумихи, которая иногда мешает. Саша – опытный парень, знает, как вести себя в таких ситуациях. Я уверен, что он побьет рекорд», — приводит слова Ковальчука Metaratings.

Напомним, что отставание Овечкина до Уэйна Гретцки составляет 64 шайбы. В нынешнем сезоне Александр провёл 41 матч в составе «Вашингтона», в которых отметился восемью голами и 20 результативными передачами при показателе полезности «-11».