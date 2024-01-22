Болякин: в «Барысе» есть определённые персонажи, которые совершают ошибки

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин прокомментировал поражение своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от екатеринбургского «Автомобилиста» (2:3).

«Играли терпеливо, попросили ребят в третьем периоде не удаляться, у нас третий период — ахиллесова пята. Мы начали нарушать игровую дисциплину, как и с ЦСКА. С такими мастеровитыми командами это приводит к тому, что они забивают, а мы начинаем догонять. Ребята старались, у нас много травмированных, короткая скамейка, поэтому пришлось играть в три звена. Оберг момент в концовке мог реализовывать, могли вытащить игру.

Дебют Бояркина? Нормально сыграл, первый гол — рикошет, потом Валк разобрался и защитник не разобрался позиционно. Когда играешь в три состава, нагрузка сказывается: идёт наслоение, окисление, сухость во рту, онемение конечностей, и такие ошибки совершают игроки.

К ребятам претензий нет: есть определённые персонажи, которые совершают ошибки. Мы с ними разговариваем, но не всегда наши слова доходят до них, будем делать выводы», — приводит слова Болякина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Барыс», набрав 44 очка в 53 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Олега Болякина сыграют на выезде с санкт-петербургским СКА (24 января).