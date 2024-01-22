«Автомобилист» на выезде обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт в конце первой двадцатиминутки 28-летним российским нападающим уральского клуба Степаном Хрипуновым. Лишь к середине третьего периода хозяева сумели восстановить паритет усилиями шведского форварда Понтуса Оберга. Уже спустя две минуты экс-нападающий «Барыса» Кёртис Валк, ныне выступающий за «Автомобилист», реализовал численное преимущество и вывел свою команду вперёд. Точку в этой игре мог поставить гол Анатолия Голышева, однако спустя менее чем через одну минуту хозяева сократили отставание благодаря голу Кристиана Хенкеля, чей гол и стал заключительным в матче.

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«Автомобилист», набрав 68 очков в 56 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (44) – на 11-й строчке.