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Гол Сэма Энаса за секунду до конца овертайма принёс «Динамо» Мн победу над СКА

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме – 2:1.

Счёт в матче был открыт хоккеистами гостей – на экваторе встречи отличился белорусский форвард «Динамо» Роман Горбунов. Восстановить паритет хозяевам удалось лишь в середине третьего периода, когда заброшенной шайбой отметился Алекс Гальченюк. На этом голами в основное время команды ограничились.

В овертайме гол американца Сэма Энаса мог принести гостям победу, однако взятие ворот было отменено из-за выявленного положения вне игры при входе в зону нападающим. Лишь за секунду до конца овертайма всё тот же Энас сумел реализовать большинство минского клуба, благодаря чему «Динамо» одержало победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, минское «Динамо», набрав 53 очка в 53 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. СКА (73) – на третьей строчке.