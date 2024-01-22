«Эдмонтон» выставил на драфт отказов 28-летнего нападающего Адама Эрни

28-летний американский нападающий Адам Эрни выставлен на драфт отказов своим клубом «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщает пресс-служба «нефтяников» в социальной сети «Х».

В нынешнем сезоне Эрни принял участие в 23 матчах в составе «Эдмонтона», в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при показателе полезности «+2». Всего в НХЛ он провёл 378 встреч и набрал 91 (41+50) очко.

Адам подписал контракт с «Эдмонтоном» в октябре 2023 года сроком на один сезон на минимальную зарплату в $ 775 тыс. Ранее в НХЛ он выступал за такие клубы, как «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз».

Ранее «Эдмонтон» объявил о подписании годичного контракта с опытным 38-летним канадским нападающим Кори Перри.