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«Эдмонтон» объявил о подписании контракта с обладателем Кубка Стэнли Кори Перри

«Эдмонтон» объявил о подписании контракта с обладателем Кубка Стэнли Кори Перри
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38-летний канадский нападающий Кори Перри, являющийся обладателем Кубка Стэнли – 2007 в составе «Анахайм Дакс», стал игроком «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщает пресс-служба «нефтяников» на официальном сайте клуба.

Хоккеист подписал с «Эдмонтоном» однолетний контракт на минимальную зарплату в $ 775 тыс. При этом в соглашении будут предусмотрены бонусы за результативность. Перри будет выступать в «Ойлерз» под 90-м номером.

Напомним, последним клубом Перри был «Чикаго Блэкхоукс», который разорвал контракт с игроком в конце ноября 2023 года. Тогда в клубе обвинили хоккеиста в нарушении режима и условий контракта. За карьеру в НХЛ он провёл 1276 матчей, в которых набрал 892 (421+471) очка при показателе полезности «+46». По своему прошлому однолетнему контракту с «Чикаго» он должен был заработать $ 4 млн.

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