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TSN включил защитника «Торпедо» Силаева в тройку лучших игроков предстоящего драфта НХЛ

TSN включил защитника «Торпедо» Силаева в тройку лучших игроков предстоящего драфта НХЛ
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Известный североамериканский журналист и аналитик TSN Боб Маккензи представил свой рейтинг наиболее перспективных игроков мира, которые примут участие в предстоящем драфте НХЛ – 2024. Об этом сообщается на сайте TSN.

Первое место, по версии Маккензи, безоговорочно достанется канадскому нападающему Маклину Селебрини. На втором месте расположился 17-летний российский защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев. Замкнул тройку самых перспективных белорусский игрок обороны Артём Левшунов, выступающий за «Университет Мичигана» в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Самые перспективные игроки драфта НХЛ – 2024 по версии Маккензи:

  1. Маклин Селебрини («Университет Бостона»).
  2. Антон Силаев («Торпедо»).
  3. Артём Левшунов («Университет Мичигана»).
  4. Коул Эйзерман (программа USNTDP).
  5. Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»).
  6. Иван Демидов (СКА).
  7. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»).
  8. Конста Хелениус («Юкурит»).
  9. Зэйн Парех («Сагино»).
  10. Беркли Каттон («Спокан»).
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