TSN включил защитника «Торпедо» Силаева в тройку лучших игроков предстоящего драфта НХЛ

Известный североамериканский журналист и аналитик TSN Боб Маккензи представил свой рейтинг наиболее перспективных игроков мира, которые примут участие в предстоящем драфте НХЛ – 2024. Об этом сообщается на сайте TSN.
Первое место, по версии Маккензи, безоговорочно достанется канадскому нападающему Маклину Селебрини. На втором месте расположился 17-летний российский защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев. Замкнул тройку самых перспективных белорусский игрок обороны Артём Левшунов, выступающий за «Университет Мичигана» в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Самые перспективные игроки драфта НХЛ – 2024 по версии Маккензи:
- Маклин Селебрини («Университет Бостона»).
- Антон Силаев («Торпедо»).
- Артём Левшунов («Университет Мичигана»).
- Коул Эйзерман (программа USNTDP).
- Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»).
- Иван Демидов (СКА).
- Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»).
- Конста Хелениус («Юкурит»).
- Зэйн Парех («Сагино»).
- Беркли Каттон («Спокан»).