TSN включил защитника «Торпедо» Силаева в тройку лучших игроков предстоящего драфта НХЛ

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Известный североамериканский журналист и аналитик TSN Боб Маккензи представил свой рейтинг наиболее перспективных игроков мира, которые примут участие в предстоящем драфте НХЛ – 2024. Об этом сообщается на сайте TSN.

Первое место, по версии Маккензи, безоговорочно достанется канадскому нападающему Маклину Селебрини. На втором месте расположился 17-летний российский защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев. Замкнул тройку самых перспективных белорусский игрок обороны Артём Левшунов, выступающий за «Университет Мичигана» в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Самые перспективные игроки драфта НХЛ – 2024 по версии Маккензи:

Маклин Селебрини («Университет Бостона»). Антон Силаев («Торпедо»). Артём Левшунов («Университет Мичигана»). Коул Эйзерман (программа USNTDP). Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»). Иван Демидов (СКА). Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»). Конста Хелениус («Юкурит»). Зэйн Парех («Сагино»). Беркли Каттон («Спокан»).