Трочек и Коннор заменят травмированных Бедарда и Айкела на Матче звёзд НХЛ – 2024

Пресс-служба НХЛ назвала имена двух хоккеистов, которые примут участие в Матче звёзд НХЛ – 2024 в Торонто (Канада) вместо травмированных нападающих Коннора Бедарда из «Чикаго Блэкхоукс» и представителя «Вегас Голден Найтс» Джека Айкела. Информация об этом размещена на официальном сайте лиги.

На Матч звёзд были вызваны 30-летний американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек и его 27-летний соотечественник и коллега по амплуа из «Виннипег Джетс» Кайл Коннор.

Отметим, что Бедард мог побить рекорд НХЛ, став самым молодым участником Матча звёзд с 1947 года.

В нынешнем сезоне Трочек принял участие в 46 матчах в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 44 (15+29) очка при показателе полезности «-2». У Коннора – 29 (18+11) результативных действий и «-3» в 28 матчах.