«Будут изменения в составе, таков наш путь». Ротенберг – после поражения СКА

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от минского «Динамо» (1:2 ОТ).

«Как и ожидали, соперники приехали очень злыми и заряженными. До игры доносили до ребят, что это раненый зверь, они выйдут как на последний бой и надо играть с первых минут. Не всё получилось, есть вопросы, которые нам нужно разобрать, сделать выводы по некоторым деталям. Не будем это публично обсуждать, но выводы будут сделаны. Наш настрой на каждую смену к следующему матчу мы вернём.

Хочу отметить сильную игру «Динамо». Очень самоотверженно действовали, хорошо оборонялись, здорово сыграл вратарь. Мы свои шансы, к сожалению, упустили. Обе наши пропущенные шайбы – индивидуальные ошибки.

Хочу поблагодарить команду за одно боевое очко. Дальше работаем по нарастающей, уже держим в уме плей-офф. Будут изменения в составе, таков наш путь. Степан Фальковский очень близок к возвращению, у Владимира Алистрова ситуация сложнее, но сделаем всё возможное, чтобы увидеть и его в ближайшее время», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.