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Шайба Дорофеева и ассист Барбашёва не помогли «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси»

Шайба Дорофеева и ассист Барбашёва не помогли «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси»
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В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (6:5 ОТ).

Главным героем встречи стал нападающий «дьяволов» Тайлер Тоффоли, оформивший хет-трик с голом в овертайме. Также в составе победителей голы забили дважды Кёртис Лазар, а также Нико Хишир.

Российский нападающий гостей Павел Дорофеев отметился в этой встрече заброшенной шайбой в первом периоде. Его одноклубник и соотечественник Иван Барбашёв записал на свой счёт результативную передачу во второй 20-минутке. Также у «Голден Найтс» дубль сделал Джонатан Маршессо, ещё по шайбе забросили Чандлер Стивенсон и Николя Руа.

«Нью-Джерси» набрал 51 очко и делит с «Нью-Йорк Айлендерс» девятое место на Востоке.

«Вегас» имеет 60 очков и делит с «Даллас Старз» четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 5
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Стивенсон, Стоун) – 06:11     1:1 Хишир (Майер, Братт) – 15:21     2:1 Лазар (Хаула, Бастиан) – 19:38     3:1 Тоффоли (Немец, Баль) – 21:36     3:2 Маршессо (Руа, Корчак) – 27:39     3:3 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 30:00     3:4 Стивенсон (Стоун, Мартинес) – 30:48     3:5 Руа (Маршессо) – 39:08     4:5 Тоффоли (Мерсер) – 39:44     5:5 Лазар (Немец, Бастиан) – 49:14     6:5 Тоффоли (Хьюз) – 62:35    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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