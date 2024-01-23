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Шайба Дорофеева и ассист Барбашёва не помогли «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси»

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (6:5 ОТ).

Главным героем встречи стал нападающий «дьяволов» Тайлер Тоффоли, оформивший хет-трик с голом в овертайме. Также в составе победителей голы забили дважды Кёртис Лазар, а также Нико Хишир.

Российский нападающий гостей Павел Дорофеев отметился в этой встрече заброшенной шайбой в первом периоде. Его одноклубник и соотечественник Иван Барбашёв записал на свой счёт результативную передачу во второй 20-минутке. Также у «Голден Найтс» дубль сделал Джонатан Маршессо, ещё по шайбе забросили Чандлер Стивенсон и Николя Руа.

«Нью-Джерси» набрал 51 очко и делит с «Нью-Йорк Айлендерс» девятое место на Востоке.

«Вегас» имеет 60 очков и делит с «Даллас Старз» четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.