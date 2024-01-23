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Два игрока из одной сделки лидируют в гонке снайперов НХЛ среди хоккеистов, сменивших клуб

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (6:5 ОТ).

Главным героем встречи стал нападающий «дьяволов» Тайлер Тоффоли, оформивший хет-трик с голом в овертайме.

Таким образом, по итогам этой встречи у Тоффоли стало 20 голов в нынешнем сезоне. Этот результат помог ему обойти белорусского форварда «Калгари Флэймз» Егора Шаранговича (19) и возглавить гонку снайперов среди игроков, сменивших клубную прописку перед этим сезоном.

Примечательно, что Тоффоли и Шарангович минувшим летом стали участниками одной сделки между «Калгари» и «Нью-Джерси». Белорус отправился из «Дэвилз» во «Флэймз», а Тоффоли проследовал в обратном направлении.

В нынешнем сезоне на счету Тоффоли 33 (20+13) очка в 45 матчах. У Шаранговича 32 (19+13) очка в 46 играх.