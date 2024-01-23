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Малкин вышел на 29-е место в истории НХЛ по передачам в регулярках и плей-офф

Малкин вышел на 29-е место в истории НХЛ по передачам в регулярках и плей-офф
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В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (5:2).

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече результативной передачей.

Этот ассист стал 894-м для россиянина за карьеру в НХЛ суммарно в регулярных чемпионатах и плей-офф. По этому показателю Малкин сравнялся с Алексом Дельвеккьо и вышел на 29-е место в истории лиги.

Также российский форвард вышел на 38-е место в истории лиги по ассистам в регулярных чемпионатах, сравнявшись с Брайаном Личем (781).

Всего на счету Малкина в нынешнем сезоне 38 (15+23) очков в 44 матчах.

«Питтсбург» остался с 48 очками и идёт на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «пингвины» 27 января примут дома «Флориду Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Цукер (Кули, Браун) – 02:23     1:1 Эллер (Жозеф) – 24:50     2:1 Вялимяки (Келлер, Маччелли) – 31:04     2:2 Кросби (Карлссон, Малкин) – 36:30     3:2 Керфут (Цукер) – 38:01     4:2 Круз – 44:10 (pp)     5:2 Бьюгстад (О'Брайен, Макбэйн) – 47:04    
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