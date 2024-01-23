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Все результаты игрового дня НХЛ 23 января

Все результаты игрового дня НХЛ 23 января
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Сегодня, 23 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 5
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Стивенсон, Стоун) – 06:11     1:1 Хишир (Майер, Братт) – 15:21     2:1 Лазар (Хаула, Бастиан) – 19:38     3:1 Тоффоли (Немец, Баль) – 21:36     3:2 Маршессо (Руа, Корчак) – 27:39     3:3 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 30:00     3:4 Стивенсон (Стоун, Мартинес) – 30:48     3:5 Руа (Маршессо) – 39:08     4:5 Тоффоли (Мерсер) – 39:44     5:5 Лазар (Немец, Бастиан) – 49:14     6:5 Тоффоли (Хьюз) – 62:35    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лауко (Фредерик, Гики) – 02:20     1:1 Наместников (Демело, Элерс) – 04:16     2:1 Койл (Линдхольм, Карло) – 18:26     3:1 Дебраск – 54:35 (sh)     4:1 Маршан (Койл, Пастрняк) – 59:05    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Беннетт) – 31:19 (pp)     1:1 Лозон (Сиссонс) – 32:16     1:2 Вераге (Беннетт) – 41:11     1:3 Монтур (Ткачук, Беннетт) – 58:21     1:4 Ткачук (Вераге) – 59:41    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Цукер (Кули, Браун) – 02:23     1:1 Эллер (Жозеф) – 24:50     2:1 Вялимяки (Келлер, Маччелли) – 31:04     2:2 Кросби (Карлссон, Малкин) – 36:30     3:2 Керфут (Цукер) – 38:01     4:2 Круз – 44:10 (pp)     5:2 Бьюгстад (О'Брайен, Макбэйн) – 47:04    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Зутер (Кузьменко, Юульсен) – 01:47     2:0 Хьюз (Михеев, Кузьменко) – 06:39    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Зеттерлунд (Хоффман, Гертл) – 27:46     0:2 Эклунд (Штурм, Рутта) – 29:06     1:2 Мур (Фиала) – 37:06     2:2 Байфилд (Кемпе, Спенс) – 41:33     2:3 Бейли (Карпентер) – 46:17     3:3 Даути (Фиала, Байфилд) – 58:02 (pp)     3:4 Кутюр – 65:00    

Сейчас Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 67 очками после 46 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 68 очками после 47 матчей.

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