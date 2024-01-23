Все результаты игрового дня НХЛ 23 января

Сегодня, 23 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Сейчас Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 67 очками после 46 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 68 очками после 47 матчей.