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Лучший снайпер «Авангарда»: Ковальчук для многих — ролевая модель

Лучший снайпер «Авангарда»: Ковальчук для многих — ролевая модель
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше высказался о возвращении олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука в КХЛ спустя два с половиной года.

«Кови — невероятный парень, прекрасно, когда в раздевалке есть такие хоккеисты, как он. Он — легенда не только в России, но и везде. Он прекрасно играет, много работает за пределами льда. Наблюдать, как он тренируется, подходит к матчам, — это ценно. Для многих он — ролевая модель. Я не могу представить себя, вернувшегося на лёд спустя два года. Думаю, на такое способен только он», — приводит слова Буше ТАСС.

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл 10 матчей за «Спартак», в которых забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». С Ковальчуком в составе красно-белые провели 10 встреч, в которых одержали две победы. 40-летний форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года.

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