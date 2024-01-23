Ковалёв: ребята в «Спартаке» должны брать ответственность за команду и решать эпизоды

Помощник главного тренера «Спартака» Алексей Ковалёв рассказал, как команде улучшить игру. С конца декабря 2023 года красно-белые проиграли восемь из девяти матчей.

«Конечно, когда травмируется столько важных игроков, это не может не сказаться. Но неправильно будет ждать, когда они вернутся. Надо самим находить игру, которая приносила победы до Нового года. Вместе выходить из непростой ситуации. Те ребята, которые есть сейчас, должны брать ответственность за команду и решать эпизоды, работая и за себя, и за травмированных игроков», — приводит слова Ковалёва «Известия».

«Спартак», набрав 70 очков в 55 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» (76) на шесть очков и проведя на две игры больше. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют в столичном дерби с «Динамо». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» сегодня, 23 января, и начнётся в 19:30 мск.