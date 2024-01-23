Нападающий «Миннесоты» Капризов назвал свой главный момент в карьере

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов назвал гол в финале Олимпийских игр — 2018 в игре со сборной Германии (4:3 ОТ) своим главным моментом в карьере.

«Гол в овертайме Олимпиады — главный пока момент в карьере? Наверное, да. Потому что выиграли золото. Скучаю по турнирам сборных и мечтаю ли снова сыграть на Олимпиаде, только уже в сильнейших составах, и дебютировать на Кубке мира? Конечно да!» — сказал Капризов в интервью «Известиям».

Пресс-служба НХЛ назвала Капризова первой звездой прошедшей игровой недели. Форвард разделил лидерство в лиге по количеству набранных очков на прошедшей неделе, отметившись пятью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами в четырёх матчах. Он помог «Миннесоте» одержать три победы в четырёх матчах.