Серебряков: задача выйти в плей-офф — у других команд, цель СКА — Кубок Гагарина

Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал о главной цели армейского клуба в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«У СКА нет такой задачи выйти в плей-офф. Есть другие команды, перед которыми стоит такая цель. А у нас задача одна — это Кубок Гагарина. Думаю, это не совсем актуально говорить, что мы выполнили какую-то задачу. У нас совсем другие цели. Имеет значение, с кем предстоит сыграть? Вообще всё равно. Без разницы. Чтобы стать чемпионом, надо обыгрывать все команды. Нам всё равно, с кем начинать плей-офф», — приводит слова Серебрякова «Спорт день за днём».

28-летний Серебряков в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых одержал 19 побед с 92,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,18.

СКА, набрав 73 очка, находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече подопечные Романа Ротенберга сыграют дома с «Барысом» 24 января.