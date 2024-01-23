Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Серебряков: задача выйти в плей-офф — у других команд, цель СКА — Кубок Гагарина

Серебряков: задача выйти в плей-офф — у других команд, цель СКА — Кубок Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал о главной цели армейского клуба в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«У СКА нет такой задачи выйти в плей-офф. Есть другие команды, перед которыми стоит такая цель. А у нас задача одна — это Кубок Гагарина. Думаю, это не совсем актуально говорить, что мы выполнили какую-то задачу. У нас совсем другие цели. Имеет значение, с кем предстоит сыграть? Вообще всё равно. Без разницы. Чтобы стать чемпионом, надо обыгрывать все команды. Нам всё равно, с кем начинать плей-офф», — приводит слова Серебрякова «Спорт день за днём».

28-летний Серебряков в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых одержал 19 побед с 92,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,18.

СКА, набрав 73 очка, находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече подопечные Романа Ротенберга сыграют дома с «Барысом» 24 января.

Материалы по теме
Грицюк уступает только одному игроку-новичку в истории СКА по серии с набранными очками
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android