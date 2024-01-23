Капитан «Авангарда» Шарипзянов рассказал о помощи Ларионова при поиске клуба за океаном

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о помощи Игоря Ларионова при поиске клуба в США и Канаде.

«В один из выездов за «Ак Барс» Раил Рафисович [Якупов] представил меня Игорю Николаевичу [Ларионову]. Мы пообщались, он предложил уехать за океан. Не рисовал красивые перспективы в НХЛ, а сказал, что это прежде всего возможность увидеть другой хоккей и вырасти как игрок.

Игорь Николаевич общался по мне с «Лос-Анджелесом». В НХЛ так и не задрафтовали, хотя, конечно, хотелось принять новый вызов. Подписали на минимальные деньги в АХЛ, в «Онтарио» на три года. В итоге проиграл меньше года – давали мало игрового времени или вообще не ставили, объясняя это тем, что им некого убрать в составе», — цитирует Шарипзянова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ на счету 27-летнего Шарипзянова 52 матча за «ястребов», в которых он набрал 38 (7+31) очков. Защитник был участником Матча звёзд КХЛ – 2023, который прошёл в декабре в Санкт-Петербурге.

Омский клуб в текущем сезоне сыграл 53 встречи, в которых набрал 75 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре подопечные Михаила Кравца встретятся с «Северсталью» в Череповце сегодня, 23 января.

Ранее Шарипзянов рассказал о стиле работы бывшего главного тренера «ястребов» Боба Хартли, с которым клуб завоевал Кубок Гагарина в 2021 году.