Максим Цыплаков стал автором самого быстрого покера в истории КХЛ со старта матча

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». После второго периода счёт 6:1 в пользу красно-белых.
Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков стал автором покера. Ранее среди игроков «Спартака» четыре гола в одном матче забивал только форвард Штефан Ружичка — в ворота новокузнецкого «Металлурга» в сезоне-2008/2009.
Этот покер стал самым быстрым в истории КХЛ со старта матча — 26:58. Предыдущий рекорд, 30:13, был установлен нападающим Максимом Якуценей («Нефтехимик») в сезоне-2009/2010. Покер Цыплакова стал первым, при котором игрок забросил две шайбы в меньшинстве.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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