Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Цыплаков стал автором самого быстрого покера в истории КХЛ со старта матча

Максим Цыплаков стал автором самого быстрого покера в истории КХЛ со старта матча
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». После второго периода счёт 6:1 в пользу красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3-й период
3 : 6
Спартак
Москва
1:0 Рашевский (Уил, Гусев) – 00:55 (5x5)     1:1 Принс (Чезганов) – 02:02 (5x5)     1:2 Цыплаков – 05:32 (4x5)     1:3 Чайковски (Беляев, Рубцов) – 09:28 (5x5)     1:4 Цыплаков (Чайковски) – 11:52 (5x5)     1:5 Цыплаков (Бурмистров, Беляев) – 23:03 (5x5)     1:6 Цыплаков (Чайковски, Бурмистров) – 26:58 (4x5)     2:6 Ожиганов (Ильенко) – 42:30 (5x5)     3:6    

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков стал автором покера. Ранее среди игроков «Спартака» четыре гола в одном матче забивал только форвард Штефан Ружичка — в ворота новокузнецкого «Металлурга» в сезоне-2008/2009.

Этот покер стал самым быстрым в истории КХЛ со старта матча — 26:58. Предыдущий рекорд, 30:13, был установлен нападающим Максимом Якуценей («Нефтехимик») в сезоне-2009/2010. Покер Цыплакова стал первым, при котором игрок забросил две шайбы в меньшинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» забил четыре гола в ворота «Динамо» в первом периоде, у Цыплакова дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android