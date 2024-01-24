Кучеров — второй игрок в истории «Тампы» с семью сезонами с 30+ заброшенными шайбами

В эти минуты в Филадельфии проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На данный момент идёт третий период, счёт 4:3 в пользу гостей.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился к этой минуте двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Благодаря этому результату у россиянина стало 30 заброшенных шайб в нынешнем регулярном чемпионате.

Таким образом, этот сезон стал уже седьмым в карьере Кучерова в НХЛ, в котором ему покорилась отметка в 30 голов. По этому показателю он вышел на чистое второе место в истории «Лайтнинг», обойдя Мартена Сен-Луи (6) и уступая лишь своему нынешнему партнёру по команде Стивену Стэмкосу (8).

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, на счету Кучерова 79 (30+49) очков в 47 матчах.