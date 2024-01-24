Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров — второй игрок в истории «Тампы» с семью сезонами с 30+ заброшенными шайбами

Кучеров — второй игрок в истории «Тампы» с семью сезонами с 30+ заброшенными шайбами
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Филадельфии проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На данный момент идёт третий период, счёт 4:3 в пользу гостей.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился к этой минуте двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Благодаря этому результату у россиянина стало 30 заброшенных шайб в нынешнем регулярном чемпионате.

Таким образом, этот сезон стал уже седьмым в карьере Кучерова в НХЛ, в котором ему покорилась отметка в 30 голов. По этому показателю он вышел на чистое второе место в истории «Лайтнинг», обойдя Мартена Сен-Луи (6) и уступая лишь своему нынешнему партнёру по команде Стивену Стэмкосу (8).

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Крозье) – 01:46     0:2 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 18:45     0:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 22:24 (pp)     1:3 Аткинсон (Фараби, Уокер) – 29:56     2:3 Драйсдейл (Фрост, Аткинсон) – 34:04 (pp)     2:4 Эйссимонт (Кучеров, Хедман) – 37:42 (pp)     3:4 Йорк (Фрост) – 40:42     3:5 Хагель (Чирелли, де Хаан) – 59:00     3:6 Кучеров (Чирелли, Пербикс) – 59:49    

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, на счету Кучерова 79 (30+49) очков в 47 матчах.

Материалы по теме
Кучеров — лучший бомбардир, Панарин побьётся за титул MVP? Прогноз на личные награды НХЛ
Кучеров — лучший бомбардир, Панарин побьётся за титул MVP? Прогноз на личные награды НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android