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Воронков забросил 10-ю шайбу в сезоне после грубой ошибки защитника «Эдмонтона»

Воронков забросил 10-ю шайбу в сезоне после грубой ошибки защитника «Эдмонтона»
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В эти минуты в Эдмонтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На данный момент идёт второй период, счёт в матче 1:1.

Единственную шайбу гостей к этой минуте забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, воспользовавшись ошибкой защитника «Ойлерз» Сэма Ганье. Для Воронкова этот гол стал 10-м в сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы российского форварда:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Воронкова, с учётом этой игры, 23 (10+13) очка в 40 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
1 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Фёгеле – 07:30 (pp)     1:1 Воронков (Джонсон) – 15:25    

Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне.

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