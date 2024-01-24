Воронков забросил 10-ю шайбу в сезоне после грубой ошибки защитника «Эдмонтона»

В эти минуты в Эдмонтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На данный момент идёт второй период, счёт в матче 1:1.

Единственную шайбу гостей к этой минуте забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, воспользовавшись ошибкой защитника «Ойлерз» Сэма Ганье. Для Воронкова этот гол стал 10-м в сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы российского форварда:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Воронкова, с учётом этой игры, 23 (10+13) очка в 40 матчах.

Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне.