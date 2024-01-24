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«Он определённо стоит того, чтобы купить билет на матч «Тампы». Купер — о Кучерове

«Он определённо стоит того, чтобы купить билет на матч «Тампы». Купер — о Кучерове
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре своего нападающего Никиты Кучерова в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:3), в котором россиянин оформил хет-трик.

«За ним приятно наблюдать каждую игру, он определённо стоит того, чтобы купить билет на матч. Мы наблюдаем это целый год. Когда ты борешься за место в плей-офф с командами вроде этой, есть пара парней, на которых ты обращаешь внимание, но в первую очередь ты думаешь о нём. Невероятный игрок, уникальный, элитный. Я не знаю, что ещё сказать о нём. У меня нет слов», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Всего на счету Кучерова в нынешнем сезоне 80 (31+49) очков в 47 играх.

«Тампа» набрала 55 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» пятое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Лайтнинг» 26 января примут дома «Аризону Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Крозье) – 01:46     0:2 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 18:45     0:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 22:24 (pp)     1:3 Аткинсон (Фараби, Уокер) – 29:56     2:3 Драйсдейл (Фрост, Аткинсон) – 34:04 (pp)     2:4 Эйссимонт (Кучеров, Хедман) – 37:42 (pp)     3:4 Йорк (Фрост) – 40:42     3:5 Хагель (Чирелли, де Хаан) – 59:00     3:6 Кучеров (Чирелли, Пербикс) – 59:49    
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