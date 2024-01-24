«Он определённо стоит того, чтобы купить билет на матч «Тампы». Купер — о Кучерове

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре своего нападающего Никиты Кучерова в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:3), в котором россиянин оформил хет-трик.

«За ним приятно наблюдать каждую игру, он определённо стоит того, чтобы купить билет на матч. Мы наблюдаем это целый год. Когда ты борешься за место в плей-офф с командами вроде этой, есть пара парней, на которых ты обращаешь внимание, но в первую очередь ты думаешь о нём. Невероятный игрок, уникальный, элитный. Я не знаю, что ещё сказать о нём. У меня нет слов», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Всего на счету Кучерова в нынешнем сезоне 80 (31+49) очков в 47 играх.

«Тампа» набрала 55 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» пятое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Лайтнинг» 26 января примут дома «Аризону Койотс».